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Aydın'daki Orman Yangınında Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'daki Orman Yangınında Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan orman yangınında hayvanlarını kurtarmak isterken alevlerin arasında kalarak yaralanan Mutlu Özcan, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yangın 3 günde kontrol altına alınabilmişti.

Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınında alevlerin arasında kalarak yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.,

Yangın, Kavşit Mahallesi'nde 30 Temmuz Cuma günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederken geniş bir alana yayılan yangın 3 günde kontrol altına alınabildi. Yangında hayvanlarını kurtarmak için alevlerin arasında kalan Mutlu Özcan (35) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özcan, doktorların tüm çabalarına rağmen 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Özcan'ın vefatı ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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