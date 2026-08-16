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Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü

Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü
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Aydın'ın Germencik ilçesinde kanser tedavisi gören 27 yaşındaki Gülben Kayakuş hayatını kaybetti.

Genç yaşta yakalandığı hastalığa yenik düştü.

Edinilen bilgiye göre, Germencik Belediyesi personeli Hatice Kayakuş ve esnaf Ahmet Kayakuş'un kızları Gülben Kayakuş'un bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sağlık durumunun ağırlaşması yoğun bakıma alınan Kayakuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kayakuş'un ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de Kayakuş'un vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Zencirci mesajında, Kayakuş ailesinin acısını paylaştığını belirterek, hayatını kaybeden Gülben Kayakuş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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