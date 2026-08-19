66 Yaşında Üniversiteyi Kazandı, Aynı Gün Oğlunun Ölüm Haberiyle Yıkıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 66 yaşında üniversiteyi kazanarak büyük sevinç yaşayan İlker Akbaş, aynı gün zihinsel engelli oğlu Murat Akbaş'ın ölüm haberiyle yıkıldı.

AK Parti Nazilli eski İlçe Kadın Kolları Başkanı İlker Akbaş, bu yıl girdiği YKS'den 204 puan alarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu Polimer Teknolojisi Bölümü'ne yerleşti. Üniversiteyi kazandığını öğrenmenin mutluluğunu yaşayan Akbaş'ın sevinci, zihinsel engelli oğlu Murat Akbaş'ın bugün hayatını kaybetmesiyle büyük bir hüzne dönüştü.

Akbaş, bir yandan yıllar sonra gerçekleştirdiği üniversite hayalinin sevincini yaşarken diğer yandan oğlunun vefatıyla evlat acısıyla sarsıldı. Daha önce yaptığı açıklamada üniversiteyi isteyerek tercih ettiğini belirten Akbaş, "Çok heyecanlıyım. Sıralarda oturacağım, Buharkent'e gideceğim" demişti.

Akbaş, eğitim hayatına yeniden başlamasıyla ilgili olarak da "Öğrenmenin yaşı yoktur. Herkes her zaman bir şeylerle uğraşıp yeni şeyler öğrenmeli." ifadelerini kullanmıştı. 66 yaşında üniversite sıralarına oturmaya hazırlanan Akbaş'ın, oğlunun vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı