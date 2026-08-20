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Söke'de 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Söke'de 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E. (33), jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçlarından hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçlarından hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E. (33) isimli şahsın Söke'de olduğu belirlendi. Gerçekleştirilen çalışma sonucu yakalanan hükümlü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından U.E. cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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