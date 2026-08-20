Niğde'de Jandarma Komutanlarına Veda Programı

15 Ağustos 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Gürol Okyar ile görev yeri değişen Niğde İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Aydın Gülen için veda programı gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve eşi Hacer Akmeşe'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa protokol üyeleri katıldı. Düzenlenen programda konuşan Vali Akmeşe; "Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Gürol Okyar ile görev yeri değişen İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Aydın Gülen için düzenlenen veda yemeğine eşim Hacer Hanım ile birlikte katıldık. Görev süreleri boyunca ilimizin huzur ve güvenliğine katkı sunan özverili çalışmaları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor; yeni görev yerlerinde kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kentte görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı komutanlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı