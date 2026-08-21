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Çine'de kayıp kişi uçurumda ölü bulundu

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Aydın'ın Çine ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin dağlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin dağlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Celal Durmaz'dan (39) dün geceden itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Akçaova Mahallesi Gökbel Dağı mevkisinde Durmaz'ın cansız bedenine ve motosikletine ulaştı.

İncelemelerde Durmaz'ın motosikletiyle bölgedeki yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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