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Aydın'da Yalnız Yaşayan 76 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Aydın'da Yalnız Yaşayan 76 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki Elif Beyazköse, itfaiye ekiplerinin balkondan girdiği evinde ölü olarak bulundu. Komşularının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi ADÜ morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki Elif Beyazköse, itfaiye ekiplerinin balkondan girdiği evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2176 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Elif Beyazköse'den (76) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansörlü merdiven yardımıyla eve balkondan girdi. Eve giren ekipler, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerince olay yerinde kontrolleri yapılan yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Gerekli incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi ADÜ morguna kaldırılacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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