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Germencik'te Gençler İncir Hasadında Buluştu

Germencik'te Gençler İncir Hasadında Buluştu
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Aydın'ın Germencik ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, düzenlenen etkinlikte incir hasadına katıldı. Üreticilerle birlikte incir toplayan gençler, tarımsal üretimin aşamalarını yerinde öğrenirken incirin kent ekonomisindeki önemini de deneyimledi. Etkinlikle gençlerin doğayla ve üretimle iç içe vakit geçirmesi amaçlandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren gönüllü gençler, düzenlenen etkinlikte incir hasadına katılarak tarımsal üretimin önemine dikkat çekti.

Germencik Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte gönüllü gençler, Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden olan incirin hasadına katıldı. İncir bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte gençler, üreticilerle birlikte incir toplarken, tarımsal üretimin aşamalarını da yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Aydın'ın bereketli topraklarının en önemli değerlerinden biri olan incirin kent ekonomisi ve tarımsal üretimdeki yeri hakkında da bilgi alan gençler, üretimin emek ve dayanışma gerektiren yönünü yakından deneyimledi. Etkinlikle gençlerin Aydın'ın tarımsal ve kültürel değerlerini tanımalarının yanı sıra doğayla ve üretimle iç içe vakit geçirmeleri amaçlandı. Gönüllü gençler, hasat etkinliği sayesinde hem incir üretiminin zorlu sürecine ortak oldu hem de Aydın'ın önemli tarımsal değerlerinden birini yerinde tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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