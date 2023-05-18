Altınova Haberleri - Altınova Haber - Haberler

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Altınova Haberleri

Altınova haber, Altınova son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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AK Parti Altınova'da miting düzenledi

AK Parti Altınova'da miting düzenledi

Altınova - 18.05.2023
AK Parti Altınova'da miting düzenledi

AK Parti Altınova'da miting düzenledi

Altınova - 18.05.2023
AK Parti Altınova'da miting düzenledi

AK Parti Altınova'da miting düzenledi

Altınova - 18.05.2023
Altınova'da Gençlik Yürüyüşü yapıldı

Altınova'da Gençlik Yürüyüşü yapıldı

Altınova - 17.05.2023
Altınova'da Gençlik Yürüyüşü yapıldı

Altınova'da Gençlik Yürüyüşü yapıldı

Altınova - 17.05.2023
Ayvalık'ta plajlar sezona hazırlanıyor

Ayvalık'ta plajlar sezona hazırlanıyor

Altınova - 18.04.2023
Ayvalık'ta ev yangını

Ayvalık'ta ev yangını

Altınova - 22.02.2023
Hatay'dan gelen cenazeler Ayvalık'ta toprağa verildi

Hatay'dan gelen cenazeler Ayvalık'ta toprağa verildi

Altınova - 12.02.2023
Sömestre tatili için Hatay'a gitmiş, depremde enkaz altında kalmışlardı... Hatay'dan gelen cenazeler Ayvalık'ta toprağa verildi

Sömestre tatili için Hatay'a gitmiş, depremde enkaz altında kalmışlardı... Hatay'dan gelen cenazeler Ayvalık'ta toprağa verildi

Altınova - 11.02.2023
Balıkesir'de fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

Balıkesir'de fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

Altınova - 05.02.2023
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Altınova - 04.02.2023
Yalova haber | Kurtuluşun 100. Yılı, Altınova ve Ayvalık'ta İki Gün Boyunca Etkinliklerle Kutlanacak

Yalova haber | Kurtuluşun 100. Yılı, Altınova ve Ayvalık'ta İki Gün Boyunca Etkinliklerle Kutlanacak

Altınova - 13.09.2022
Yalova haber... Mesut Ergin'den Altınova'ya hizmet yağmuru

Yalova haber... Mesut Ergin'den Altınova'ya hizmet yağmuru

Altınova - 19.08.2022
Türkiye aşkına Altınova tek yürek

Türkiye aşkına Altınova tek yürek

Altınova - 16.07.2022
Son dakika haberleri! Altınova'da şehitlikler ziyaret edildi

Son dakika haberleri! Altınova'da şehitlikler ziyaret edildi

Altınova - 15.07.2022
Ayvalık Belediyesi, bayramda 2 bin ton çöp topladı

Ayvalık Belediyesi, bayramda 2 bin ton çöp topladı

Altınova - 13.07.2022
Osmangazi Köprüsü'nde bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Osmangazi Köprüsü'nde bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Altınova - 12.07.2022
Yalova Altınova'da yollar 'çiçek' gibi olacak

Yalova Altınova'da yollar 'çiçek' gibi olacak

Altınova - 10.07.2022
Oral'dan ilçe büyüklerine bayram ziyareti

Oral'dan ilçe büyüklerine bayram ziyareti

Altınova - 08.07.2022
Ayvalık'ta bayram rezervasyonlarında yoğunluk

Ayvalık'ta bayram rezervasyonlarında yoğunluk

Altınova - 02.07.2022
Akyurtlu minibüsçüler seri plakaya kavuştu

Akyurtlu minibüsçüler seri plakaya kavuştu

Altınova - 29.06.2022
Altınovalı pehlivanlar, Kırkpınar'a dualarla uğurlandı

Altınovalı pehlivanlar, Kırkpınar'a dualarla uğurlandı

Altınova - 29.06.2022
Altınova'ya modern kapalı pazaryeri geliyor

Altınova'ya modern kapalı pazaryeri geliyor

Altınova - 28.06.2022
Cennet Sarımsaklı'ya yakışır terminal

Cennet Sarımsaklı'ya yakışır terminal

Altınova - 08.06.2022
Altınova Hersek Plajı'nda çevre temizliği seferberliği

Altınova Hersek Plajı'nda çevre temizliği seferberliği

Altınova - 07.06.2022
Yalova'da kaçak göçmenler yakalandı

Yalova'da kaçak göçmenler yakalandı

Altınova - 07.06.2022
Yalova'da kaçak göçmenler yakalandı

Yalova'da kaçak göçmenler yakalandı

Altınova - 06.06.2022
Yalova Altınova Belediyesi, 35 yaşında

Yalova Altınova Belediyesi, 35 yaşında

Altınova - 06.06.2022
Arızalanan kamyondan inerek kaçan 30 düzensiz göçmen yakalandı

Arızalanan kamyondan inerek kaçan 30 düzensiz göçmen yakalandı

Altınova - 05.06.2022
Altınova ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Altınova ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Altınova - 31.05.2022
Yalova'da 26 bin 400 makaron ele geçirildi

Yalova'da 26 bin 400 makaron ele geçirildi

Altınova - 31.05.2022
Yalova Altınova'da gerçeğini aratmayan tatbikat

Yalova Altınova'da gerçeğini aratmayan tatbikat

Altınova - 31.05.2022
Yalova Altınova tarihinin sıfır noktasına iniliyor

Yalova Altınova tarihinin sıfır noktasına iniliyor

Altınova - 30.05.2022
Altınova'da servis araçları denetlendi

Altınova'da servis araçları denetlendi

Altınova - 27.05.2022
Yalova Altınova'da şehitler için mevlit okutuldu

Yalova Altınova'da şehitler için mevlit okutuldu

Altınova - 27.05.2022
Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı

Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı

Altınova - 27.05.2022
Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı

Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat zamanı

Altınova - 26.05.2022
Yalova Altınova'da Zakkum rüzgarı

Yalova Altınova'da Zakkum rüzgarı

Altınova - 22.05.2022
Kolpa Grubu, Gençlik Festivali'nde Altınovalıları coşturdu

Kolpa Grubu, Gençlik Festivali'nde Altınovalıları coşturdu

Altınova - 21.05.2022
Altınova, Çiftlikköy ve Çınarcık'ta bayram coşkusu

Altınova, Çiftlikköy ve Çınarcık'ta bayram coşkusu

Altınova - 19.05.2022
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Altınova - 19.05.2022
Çevre illerden Yalova'ya 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' ziyareti

Çevre illerden Yalova'ya "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" ziyareti

Altınova - 18.05.2022
Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırı

Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırı

Altınova - 15.05.2022
Ayvalık'ta sahiller turizm sezonuna hazırlanıyor

Ayvalık'ta sahiller turizm sezonuna hazırlanıyor

Altınova - 06.05.2022
Altınova'da bayramlaşma

Altınova'da bayramlaşma

Altınova - 04.05.2022
Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak

Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak

Altınova - 03.05.2022
Trafik kazasında ağır yaralanan minik Hasan yaşam savaşını kaybetti

Trafik kazasında ağır yaralanan minik Hasan yaşam savaşını kaybetti

Altınova - 02.05.2022
Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak

Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak

Altınova - 02.05.2022
Kadınların dikimini yaptığı organik ürünler Ayvalık'ta toprak ile buluştu

Kadınların dikimini yaptığı organik ürünler Ayvalık'ta toprak ile buluştu

Altınova - 01.05.2022
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki tesislere bayramda günlük 300 bin ziyaretçi bekleniyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki tesislere bayramda günlük 300 bin ziyaretçi bekleniyor

Altınova - 30.04.2022

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