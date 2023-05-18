Altınova Haberleri - Altınova Haber - Haberler

Altınova Haberleri
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Sömestre tatili için Hatay'a gitmiş, depremde enkaz altında kalmışlardı... Hatay'dan gelen cenazeler Ayvalık'ta toprağa verildi
Yalova haber | Kurtuluşun 100. Yılı, Altınova ve Ayvalık'ta İki Gün Boyunca Etkinliklerle Kutlanacak
Çevre illerden Yalova'ya "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" ziyareti
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki tesislere bayramda günlük 300 bin ziyaretçi bekleniyor
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