Vinç Kazası: 22 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

YALOVA'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede üzerine vinç düşen işçi Kadir Atalay (22), hayatını kaybetti.

Olay, Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tersanede meydana geldi. İddiaya göre pistonu boşalan vinç, Kadir Atalay'ın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vincin altından çıkartılan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Atalay'ın cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 6 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Kadir Atalay'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.