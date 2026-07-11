Yalova'da elektrik akımına kapılan baba ile oğlunun cenazesi Kocaeli'de defnedildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde oto yıkamada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazesi, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde toprağa verildi.

baba Samim (54) ile oğlu Olcay Okur'un (26) cenazeleri, morgdan alınarak ilçenin Dereköy Mahallesi'ndeki Gazenfer Bilge Camisi'ne getirildi. Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, ikindi vakti kılınan namazın ardından Dereköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesi Kaytazdere beldesindeki Kamyoncular ve Çekiciler Kooperatifi'nde oto yıkama işletmecisi Samim oğlu Olcay Okur, bir tırı yıkadıkları sırada elektrik akımına kapılmış, çevredeki hastanelere kaldırılan baba oğul tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamaıştı.