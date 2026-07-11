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Yalova'da elektrik akımına kapılan baba ile oğlu hayatını kaybetti

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Yalova'nın Altınova ilçesinde bir oto yıkamada tır yıkarken elektrik akımına kapılan baba Samim Okur (54) ve oğlu Olcay Okur (26) kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde oto yıkamada elektrik akımına kapılan baba ile oğlu yaşamını yitirdi.

Kaytazdere beldesindeki Kamyoncular ve Çekiciler Kooperatifi'nde oto yıkama işletmecisi Samim Okur (54) ile oğlu Olcay Okur (26), bir tırı yıkadıkları sırada elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar baba ve oğlunu bulundukları yerden çıkardıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Altınova ile Karamürsel devlet hastanelerine kaldırılan Samim Okur ile Olcay Okur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
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