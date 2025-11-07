Yalova'da Coğrafi İşaretli Kivi Hasat Şenliği Düzenlendi

Türkiye'nin önemli kivi üretim merkezlerinden Yalova'da, coğrafi işaret belgesine sahip kivide hasat dönemi başladı.

Aroması, tane ağırlığı, uzun depolama ömrü ve rengi sayesinde aldığı coğrafi işaret belgesiyle çiftçilere önemli değer katan coğrafi işaret belgeli Yalova kivisi için Altınova ilçesinde hasat şenliği yapıldı.

Altınova Belediyesi tarafından çiftçi İbrahim Çelik'e ait bahçede organize edilen şenlikte Vali Hülya Kaya, üreticilere bereketli bir sezon dileyerek, Yalova denilince akla ilk gelen ürünlerden birinin kivi olduğunu ifade etti.

Yalova kivisinin ilin markası haline geldiğini ve verimli topraklarda farklı çeşitlerde kiviler yetiştirildiğini anlatan Kaya, araştırma enstitüsünün bu konuda çalışma yürüttüğünü söyledi.

Yetiştirilen kivilerin yurt dışına ihraç edildiğini hatırlatan Vali Kaya, "Coğrafi işareti alınmış, ihracatı yapılan, yüksek gelir getiren bu ürünün devamlılığı için çalışmalarımız sürmektedir. Ancak biliyorsunuz ki hem ülkemiz hem de dünya ciddi bir su sıkıntısıyla karşı karşıya. Kivi, en çok su isteyen bitkilerden biridir. Bu nedenle vahşi sulamadan tamamen vazgeçerek damlama sulamaya geçmemiz şarttır. Ayrıca sanayi baskısını da göz önünde bulundurarak tarımsal üretimi daha planlı alanlara yönlendirmemiz gerekebilir. Yalova hem sanayi hem tarım kenti olma mücadelesi veriyor. Altınova da bu iki yapının kesişim noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bizim görevimiz, sanayi ve tarımı dengeli biçimde sürdürebilmektir." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ise Türkiye'de ilk kez 1988 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nün çalışmalarıyla tanıtılan kivinin 1991 yılında Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde ekildiğini hatırlattı.

Türkiye'de yaklaşık 52 bin dekar alanda kivi üretimi yapıldığını ve bu üretimle dünya sıralamasında yedinci sırada yer aldığını vurgulayan İlmeç, "İlimizde yaklaşık 5 bin 400 dekar alanda üretim yapılmakta ve geçmiş yıllarda 15 bin tonluk bir rekolteye ulaşılmıştır. Yalova, ülkemizde üretilen kivinin yaklaşık yüzde 15'ini tek başına üretmektedir. İlimizde arazi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle üreticilerimiz Bursa ve Sakarya gibi yakın illerde de bahçeler kurarak üretime devam etmektedir. Bu açıdan bakıldığında Yalova, Türkiye'de kivi üretiminin önemli bir merkezi haline gelmiştir. İlimizde 'Hayward' çeşidi kivi yetiştirilmektedir. Bu ürün, büyüklük, kalite, soğuk hava dayanıklılığı, raf ömrü ve lezzet bakımından üstün özelliklere sahiptir ve coğrafi işareti alınmıştır. Bu yıl, önceki yıllara kıyasla bir miktar azalma yaşanmıştır. Bunun temel nedeni iklim koşulları, don olayları ve yoğun yağışlardır. Ancak son on yılda kivi üretim alanlarımızda yaklaşık yüzde yirmilik bir artış görülmüştür. Bu yıl ise yüzde 20-25 arasında bir azalma beklenmektedir. Buna rağmen bu yılki rekoltemizin yaklaşık 20 bin ton civarında olacağı tahmin edilmektedir." diye konuştu.

Kivi kilogram fiyatının hasat döneminde 80 ila 100 lira arasında değişmekte olduğunu, bu rakamların yükselmesinin de söz konusu olabileceğini aktaran İlmeç, bakanlık olarak kivi üretimi için çiftçilere ve soğuk hava depolarına çeşitli hibe programları da yaptıklarını söyledi.

İlmeç, son yıllarda özellikle kök çürüklüğü hastalığıyla mücadele ettiklerini, bunu önlemek için de çiftçileri vahşi sulamadan vazgeçmeleri, damla sulamaya geçmeleri yönünde uyardıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisinin yer aldığı hasat şenliği, duaların edilmesi, kivili pasta kesimi ve kivi hasadıyla sona erdi.