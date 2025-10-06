Sokak ortasında kan donduran olay! Kaçarken kafasına sıktı
Yalova'nın Altınova ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında önce göğsünden sonra kafasından vurularak hayatını kaybetti.
Altınova'da sabah saatlerinde 39 yaşındaki Belgin A. ile eşi Özgür A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Özgür A., yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş etti.
GÖĞSÜNDEN VE BAŞINDAN VURDU
Görgü tanığı M.S., saldırganın önce kadını göğsünden vurduğunu, silahın tutukluk yapmasının ardından kaçmaya çalışan kadına bu kez başından ateş ettiğini belirtti.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belgin A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli Özgür A.'nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.