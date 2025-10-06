Haberler

Yalova'da Eşinin Tabancayla Vurduğu Kadın Hayatını Kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen tartışma sonucu bir kadın, eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı kaçtı, polis yakalama çalışmalarına başladı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, yaşamını yitirdi.

Altınova Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Belgin A. (39), ile eşi Özgür A, arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Özgür A, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla eşine ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Belgin A.'nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
