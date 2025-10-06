Yalova'da Eşinin Tabancayla Vurduğu Kadın Hayatını Kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, yaşamını yitirdi.

Altınova Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Belgin A. (39), ile eşi Özgür A, arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Özgür A, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla eşine ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Belgin A.'nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.