Haberler

Yalova'da 4 Yıldır Kayıp Olan Emrah Elveren'in Öldüğü Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Yalova'nın Altınova ilçesinde 2021 yılında kaybolan Emrah Elveren'in cesedine ulaşıldı. Aradan geçen 4 yılın ardından, yakınları tarafından katil şüphesiyle gözaltına alınan Ahmet Ş.'nin evinde bulunan kemiklerin Elveren'e ait olduğu tespit edildi.

Yalova'da 4 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Altınova ilçesi Örencik köyünde 2021 yılında akrabasının yanındayken kaybolan Emrah Elveren'in (34) yakınlarınca kayıp ihbarında bulunuldu.

Yaklaşık 4 yıldır aranan Elveren'in ailesi, geçen mayıs ayında katıldıkları bir televizyon programında çocuklarının, arkadaşı Ahmet Ş. tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etmesiyle jandarma bu kişiyi gözaltına aldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Ş.'nin evinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemik parçalarının Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA eşleşmesi tamamlandı.

Yapılan eşleşmede kemiklerin Elveren'e ait olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
500
