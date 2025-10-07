Haberler

Yalova'da Eşini Sokak Ortasında Vurarak Öldüren Adam Tutuklandı

Yalova'da Eşini Sokak Ortasında Vurarak Öldüren Adam Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Özgür Aslanoğlu, eşi Belgin Aslanoğlu'nu sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Aslanoğlu'nun ifadesinde, silahın tutukluk yaptığını ve birkaç el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

YALOVA'nın Altınova ilçesinde, eşi Belgin Aslanoğlu'nu (39) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Özgür Aslanoğlu (43) tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Silahla ateş etmek istedim ancak tutukluk yaptı. Silahı tekrar kurdum. Belgin'in üst vücut bölgesine doğru 2 el ateş ettim, sonra yere düştü. Yerdeyken yanına gittim, 1 el daha ateş ettim" dediği belirtti.

Altınova ilçesinde dün sabah saatlerinde Belgin ve Özgür Aslanoğlu çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Aslanoğlu, yanında taşıdığı tabancayı çekip eşine ateş etti. Göğsünden vurulan Belgin Aslanoğlu yere düştü. Aslanoğlu, yanına gittiği Belgin Aslanoğlu'nu bu kez de başından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aslanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsisinin ardından, cenazesi yakınlarına teslim edilen 1 çocuk annesi Belgin Aslanoğlu, bugün, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Özgür Aslanoğlu da Çiftlikköy ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı.

'YERE DÜŞTÜĞÜNDE YANINA GİDİP ATEŞ ETTİM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Eşim Belgin ile olaydan 1 gün önce babasının evindeyken tartışmıştık. O gün de bana, olay sabahı babasını hastaneye götüreceğini söylemişti. Ben de kendisine, babasını hastaneye götürürken eşlik etmek istediğimi söyledim ancak kabul etmedi. Ben yine de olay sabahı saat 08.00'da eşimin babasının ikametine doğru gittim. Bu sırada Belgin'i gördüm, tartışmaya başladık. Yanımda bulunan silahı çıkardım, eşim Belgin silahı görünce beni itekledi, sonrasında arkasını döndü. Ben silahla ateş etmek istedim ancak tutukluk yaptı. Silahı tekrar kurdum. Belgin'in üst vücut bölgesine doğru 2 el ateş ettim, sonra Belgin yere düştü. Yerdeyken yanına gittim, 1 el daha ateş ettim. Ancak neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Sabah gözaltına alınan eski AK Partili vekil tutuklandı
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü

Ateşkesin hemen ardından! Trump'ın sağ kolu soluğu komşuda aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivist, Bakan Ben Gvir'in skandal sözlerini böyle açıkladı

İsrailli bakandan Sumud aktivistlerine skandal sözler
Metroya valizle binenlerden ilave ücret alınacak

Metroya valizle binenlerden ek ücret alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.