Haberler

Yalova'da TIR yıkarken elektrik akımına kapıldıkları değerlendirilen baba ile oğlu hayatını kaybetti

Yalova'da TIR yıkarken elektrik akımına kapıldıkları değerlendirilen baba ile oğlu hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Altınova ilçesinde TIR'larını yıkadıkları sırada elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen baba Samim Okur (53) ve oğlu Olcay Okur (27) hastanede kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

YALOVA'nın Altınova ilçesinde kendilerine ait TIR'ı yıkadıkları sırada elektrik akımına kapıldıkları değerlendirilen baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, saat 18.30 sıralarında Altınova ilçesi Tokmak köyünde bulunan Çekiciler Kooperatifi'nin araç yıkama bölümünde meydana geldi. Samim Okur (53) ile oğlu Olcay Okur (27), kendilerine ait 41 K 7533 plakalı TIR'ı bakım çukurunda yıkadıkları sırada baygınlık geçirdi. Baba ile oğlu, yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Samim Okur ve oğlu Olcay Okur, ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi ve Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan baba ile oğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elektrik akımına kapıldıklarından şüphelenilen baba-oğulun cenazeleri, morga götürüldü. Samim Okur ve oğlu Olcay Okur'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan iyi haber geldi
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ'da yüksek kazanç vaadiyle piyasadan altınları toplayan kuyumcu sırra kadem bastı

Kepenkleri kapalı gören adliyeye koştu! Şehri sarsan vakada mağdur çok
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Özgür Özel'den yeni parti açıklaması: Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız

Özgür Özel'den yeni parti resti: Sabrımız taşarsa...

Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı