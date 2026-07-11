Yalova'da TIR yıkarken elektrik akımına kapıldıkları değerlendirilen baba ile oğlu hayatını kaybetti

YALOVA'nın Altınova ilçesinde kendilerine ait TIR'ı yıkadıkları sırada elektrik akımına kapıldıkları değerlendirilen baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, saat 18.30 sıralarında Altınova ilçesi Tokmak köyünde bulunan Çekiciler Kooperatifi'nin araç yıkama bölümünde meydana geldi. Samim Okur (53) ile oğlu Olcay Okur (27), kendilerine ait 41 K 7533 plakalı TIR'ı bakım çukurunda yıkadıkları sırada baygınlık geçirdi. Baba ile oğlu, yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Samim Okur ve oğlu Olcay Okur, ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi ve Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan baba ile oğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elektrik akımına kapıldıklarından şüphelenilen baba-oğulun cenazeleri, morga götürüldü. Samim Okur ve oğlu Olcay Okur'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı