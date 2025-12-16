Yalova'da 5 defineci suçüstü yakalandı
Yalova'nın Altınova ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan 5 defineci suçüstü yakalandı. Operasyonda birçok kazı malzemesi ve detektör ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesi Örencik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri 5 şüpheliyi define aradığı sırada suçüstü yakaladı. Operasyonda 3 metal arama detektörü, alan arama cihazı, şarjlı beton delici, 4 beton delici ucu, 7 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.Z., O.Y., F.E., M.C. ve F.K.M. hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem gerçekleştirildi. - YALOVA