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Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü

Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü
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Yalova'nın Altınova ilçesinde bir iş yerinde elektrik akımına kapılan oğlunu kurtarmak isteyen baba da akıma kapıldı. Ağır yaralanan baba ve oğlu hastanede hayatını kaybetti.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki iş yerinde elektrik akımına kapılan oğlunu kurtarmak isteyen baba da akıma kapıldı. Ağır yaralanan baba ve oğlu, kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki yıkama ve yağlama iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde elektrik akımına kapılan Olcay Okur'u (28) kurtarmak isteyen baba Samim Okur (53) da akıma kapıldı. Ağır yaralanan baba ve oğul için ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Samim Okur Karamürsel Devlet Hastanesi'ne, oğlu Olcay Okur ise Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak baba ve oğul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Dereköy Mahallesi'nde ikamet ettikleri öğrenilen Samim Okur ile oğlu Olcay Okur'un, olayın yaşandığı yıkama ve yağlama iş yerinin sahipleri olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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