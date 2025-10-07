Yalova'da Eşini Vuran Şüpheli Tutuklandı

1) BELGİN'İN KATİLİ EŞİ, SİLAH TUTUKLUK YAPINCA TEKRAR KURUP ATEŞLEMİŞ

YALOVA'nın Altınova ilçesinde, eşi Belgin Aslanoğlu'nu (39) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Özgür Aslanoğlu (43) tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Silahla ateş etmek istedim ancak tutukluk yaptı. Silahı tekrar kurdum. Belgin'in üst vücut bölgesine doğru 2 el ateş ettim, sonra yere düştü. Yerdeyken yanına gittim, 1 el daha ateş ettimö dediği belirtti.

Altınova ilçesinde dün sabah saatlerinde Belgin ve Özgür Aslanoğlu çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Aslanoğlu, yanında taşıdığı tabancayı çekip eşine ateş etti. Göğsünden vurulan Belgin Aslanoğlu yere düştü. Aslanoğlu, yanına gittiği Belgin Aslanoğlu'nu bu kez de başından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aslanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsisinin ardından, cenazesi yakınlarına teslim edilen 1 çocuk annesi Belgin Aslanoğlu, bugün, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Özgür Aslanoğlu da Çiftlikköy ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı.

'YERE DÜŞTÜĞÜNDE YANINA GİDİP ATEŞ ETTİM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Eşim Belgin ile olaydan 1 gün önce babasının evindeyken tartışmıştık. O gün de bana, olay sabahı babasını hastaneye götüreceğini söylemişti. Ben de kendisine, babasını hastaneye götürürken eşlik etmek istediğimi söyledim ancak kabul etmedi. Ben yine de olay sabahı saat 08.00'da eşimin babasının ikametine doğru gittim. Bu sırada Belgin'i gördüm, tartışmaya başladık. Yanımda bulunan silahı çıkardım, eşim Belgin silahı görünce beni itekledi, sonrasında arkasını döndü. Ben silahla ateş etmek istedim ancak tutukluk yaptı. Silahı tekrar kurdum. Belgin'in üst vücut bölgesine doğru 2 el ateş ettim, sonra Belgin yere düştü. Yerdeyken yanına gittim, 1 el daha ateş ettim. Ancak neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Yalova'nın Altınova ilçesinde, eşi Özgür Aslanoğlu (43) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Belgin Aslanoğlu'nun (39) cenazesi memleketi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine getirildi. Karamürsel Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Aslanoğlu'nun cenazesi Gölcük ilçesindeki 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.