GEMİDE MAHSUR KALAN 6 PERSONEL, SEPETLİ MERDİVENLE KURTARILDI

YALOVA'nın Altınova ilçesindeki tersanede bakım ve onarımını yaptıkları yolcu gemisinde fırtına nedeniyle mahsur kalan 6 personel, itfaiyeciler tarafından sepetli merdivenle tahliye edildi.

Altınova Tersaneler Bölgesi'nde yabancı bayraklı 'Sea Star Tilos' adlı yolcu gemisi, bağlı bulunduğu tersanede bakım ve onarımı yapılırken, fırtına nedeniyle 6 personel iskeleye inemeyip mahsur kaldı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 6 personel mahsur kaldıkları gemiden Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından, sepetli itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
