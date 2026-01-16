Yalova'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde boşanmak isteyen eşini öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianamede "kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Ekim 2025'te boşanmak isteyen eşi Belgin Aslanoğlu'nu (39) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Özgür Aslanoğlu (43) hakkında iddianame hazırladı.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Özgür Aslanoğlu'nun aralarında sorun olması nedeniyle 8 ay önce babasının evine yerleşen Belgin Aslanoğlu'nun yanına iki defa gittiği belirtildi.

Olaydan bir gün önce gittiğinde eşinin sanık kocasına artık kendisini istemediğini söylediğine yer verilen iddianamede, olayın gerçekleştiği tarihte Belgin Aslanoğlu'nun babası A.K'yi doktora götüreceğini bildiği, boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için plan yaparak yolunu kestiği aktarıldı.

Dışarıda konuşmaya başladıkları sırada Belgin Aslanoğlu'nun silahı gördükten sonra sanıktan kaçmak istediği, bu sırada sanığın daha önceden planlaması nedeniyle silahla Belgin Aslanoğlu'na iki kez uzaktan, bir kez de yakın mesafeden ateş ederek olay yerinde ölümüne sebep olduğu belirtildi.

Tutuklu sanık Özgür Aslanoğlu'nun iddianamede yer alan ifadesinde, eşiyle olaydan bir gün önce babasının evindeyken tartıştıklarını, bu sırada eşinin sabah babasını hastaneye götüreceğini söylediğini ifade etti.

Babasını hastaneye götürmesinde eşlik etmek istediğini ileri süren Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak kabul etmedi. Ben yine de olay sabahı saat 08.00'de eşimin babasının ikametine doğru gittim. Bu sırada Belgin'i gördüm, tartışmaya başladık. Yanımda bulunan silahı çıkardım, eşim Belgin silahı görünce beni itekledi, sonrasında arkasını döndü. Ben silahla ateş etmek istedim ancak tutukluk yaptı. Silahı tekrar kurdum. Belgin'in üst vücut bölgesine doğru 2 el ateş ettim, sonra Belgin yere düştü. Yerdeyken yanına gittim, bir el daha ateş ettim. Ancak neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum."

İddianamede, şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri bulundurmak" suçundan üç yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay

Yalova'nın Altınova ilçesinde boşanma aşamasında olan eşi Belgin Aslanoğlu ile 8 aydır yaşadığı babasının evinin önünde tartışan ve yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş ederek ölümüne neden olan Özgür Aslanoğlu, kaçtığı Çiftlikköy ilçesinde yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olay yerinde hayatını kaybeden bir çocuk annesi Belgin Aslanoğlu'nun cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verilmişti.