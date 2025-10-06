Haberler

Yalova'da Eşi Tarafından Tabancayla Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Yalova'da Eşi Tarafından Tabancayla Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
Yalova'nın Altınova ilçesinde, eşi Özgür Aslanoğlu tarafından tartışma sırasında tabancayla vurulan Belgin Aslanoğlu hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YALOVA'nın Altınova ilçesinde eşi Özgür Aslanoğlu tarafından sokak ortasında tabancayla göğsünden, kaçmaya çalışırken de başından vurulan Belgin Aslanoğlu (39), hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan Özgür Aslanoğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı.

Altınova ilçesinde sabah saatlerinde Belgin ve Özgür Aslanoğlu çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Özgür Aslanoğlu, yanında taşıdığı tabancayı çekip eşine ateş etti. Silah tutukluk yaparken, göğsünden vurulan Belgin Aslanoğlu kaçmaya çalıştı. Aslanoğlu, tutukluluğu giderdikten sonra bu kez de Belgin Aslanoğlu'nu başından vurdu.

Belgin Aslanoğlu kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aslanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Özgür Aslanoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
