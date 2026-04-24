Yalova'da evde sağlık hizmeti sayesinde bası yaralarına müdahale ediliyor

Sağlık Bakanlığının evde sağlık hizmetleri kapsamında Yalova'da yürütülen çalışmalarla, yatağa bağımlı hastalarda sık görülen bası yaraları (yatak yaraları) etkin şekilde tedavi ediliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, evde sağlık ekipleri ve hekimlerin yer aldığı komisyon tarafından risk altındaki hastalar düzenli olarak izleniyor.

Altınova Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İsmail Oturgan ve evde sağlık ekiplerinin katkısıyla oluşturulan komisyon, hastaların durumunu günlük olarak değerlendirirken, gerekli görülenler Altınova Devlet Hastanesi'ne yönlendirilerek ileri tedavi uygulanıyor.

Başhekim Oturgan, AA muhabirine, uzun süre hareketsiz kalan hastalarda kemik çıkıntıları üzerinde oluşan bası yaralarının erken müdahaleyle önlenebileceğini söyledi.

Yalova'da evde sağlık ekipleriyle yatalak hastaların yara tedavilerini bir yandan takip edip tedavilerini yürüttüklerini anlatan Oturgan, "Yatağa bağımlı hastaların düzenli pozisyon değiştirmesi, havalı yatak kullanımı ve erken dönemde sağlık kuruluşuna başvurulması büyük önem taşıyor. Yara oluştuktan sonra tedavi süreci daha zor oluyor." dedi.

Oturgan, evde tedavisi mümkün olmayan hastaların hastaneye yatırıldığını belirterek, özellikle ileri evre yaralarda negatif basınçlı yara tedavisi (vakum destekli cihazlar) uyguladıklarını ifade etti.

"Uzun süredir ilk kez rahat uyuyabiliyorum"

Yaklaşık 21 yıl önce geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı kalan 55 yaşındaki Adem Karakaya da 7 yıldır bası yaralarıyla mücadele ettiğini anlattı.

Karakaya, uygulanan tedavi sayesinde yaralarında büyük oranda iyileşme sağlandığını belirterek, "Uzun süredir ilk kez rahat uyuyabiliyorum." dedi.

Hasta yakını Halide Karakaya ise evde sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle başlanan tedaviden olumlu sonuç aldıklarını dile getirdi.