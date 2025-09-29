Haberler

Yalova'da Kenevir Satışı Yapan İki Zanlı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Yalova'nın Çınarcık ve Altınova ilçelerinde ormanlık alanda kenevir yetiştiren iki kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ele geçirilen 98 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu maddeleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Yalova'nın Çınarcık ile Altınova ilçelerinde ormanlık alana ektikleri kenevirin satışını yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesinde M.Y. ile Altınova ilçesinde F.Ç'nin ormanlık alanda yetiştirdiği keneviri satışa hazır hale getirdiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 98 gram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu ve av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Y. ile F.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
