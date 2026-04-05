Tekirdağ'dan kısa kısa
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Altınova Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarını inceledi ve kısa zamanda tamamlanacağını belirtti. Ayrıca Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda üretim ve satış yerlerinde denetimlere devam ediyor.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.
Altınova Mahallesi'nde sahil şeridi yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Nallar, personelden bilgi aldı.
Nallar, çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.
Mahalle sakinleriyle görüşen Nallar, planladıkları çalışmayı kısa zamanda bitireceklerini kaydetti.
Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetim
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından yıl boyunca rutin olarak gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin hijyen koşullarının yanı sıra kayıt ve onay belgeleri kontrol ediliyor.
Denetimlerde ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri ile muhafaza şartları da inceleniyor.