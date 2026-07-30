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Yalova'da tersanede silahlı saldırıya uğrayan üretim müdürü yaralandı

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Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede silahlı saldırıya uğrayan üretim müdürü yaralandı.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede silahlı saldırıya uğrayan üretim müdürü yaralandı.

Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi'nde bulunan tersanede çalışan mühendis M.A. (30), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı üretim müdürü E.Y'ye (41) tabancayla ateş etti.

Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan E.Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheli M.A'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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