Yalova'da forklift kazası: 1 ölü

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde meydana gelen kazada, forkliftin çarptığı Özkan Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tersanede çalışma sırasında Ö.A.'nın forkliftin kör noktasında kaldığı ve forkliftin çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı