Haberler

Elektik akımına kapılarak ölen baba ve oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi

Elektik akımına kapılarak ölen baba ve oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir iş yerinde elektrik akımına kapılan baba Samim Okur (53) ve oğlu Olcay Okur (28) hayatını kaybetti. Cenazeleri Kocaeli'de kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Yalova'daki iş yerlerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden baba ve oğlu Kocaeli'de toprağa verildi. Samim Okur'un babası, gözyaşları arasında oğlu ve torunu için helallik istedi.

Olay, dün Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki yıkama ve yağlama iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde elektrik akımına kapılan Olcay Okur'u (28) kurtarmak isteyen baba Samim Okur (53) da akıma kapıldı. Ağır yaralanan baba ve oğul için ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Samim Okur Karamürsel Devlet Hastanesi'ne, oğlu Olcay Okur ise Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak baba ve oğul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Baba ve oğluna son görev

Tamamlanan işlemler sonrası baba ve oğlun cenazeleri ailesine bugün teslim edildi. Emekli itfaiye personeli olduğu öğrenilen Samim Okur ile oğlu Olcay Okur için Karamürsel İlçesi Kavak Gazenfer Bilge Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Samim Okur'un babası, gözyaşları arasında oğlu ve torunu için helallik istedi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğul toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi

Önce evine götürdü, sonra jandarmayı aradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım

Ankara'da taşlar yerinden oynayacak! İkisi de aynı fikirde birleşti
16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi

16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Vietnam'da sürat teknesi alabora oldu: 15 turist öldü

Sürat teknesi 15 turiste mezar oldu
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?