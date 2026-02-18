Haberler

Yalova'da fırtına nedeniyle tersanedeki gemide mahsur kalan 6 personel kurtarıldı

Yalova'da fırtına nedeniyle tersanedeki gemide mahsur kalan 6 personel kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Altınova ilçesinde, bakım ve onarım için bağlı bulunan 'Sea Star Tilos' adlı yolcu gemisinde fırtına nedeniyle mahsur kalan 6 personel, Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Personelin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede bakım ve onarım için bağlı bulunan gemide fırtına nedeniyle mahsur kalan 6 personel tahliye edildi.

Altınova Tersaneler Bölgesi'ne bakım ve onarım için getirilen yabancı bayraklı "Sea Star Tilos" adlı yolcu gemisi, bağlı bulunduğu tersanede fırtınadan etkilendi.

Gemide bulunan 6 personel, ihbar üzerine bölgeye gelen Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni kullanılarak bulundukları yerden kurtarıldı.

Personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA " / " + Sıtkı Yıldız -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Fenerbahçe'de çifte Asensio müjdesi

Karar verildi! Yıldız isim Fener'in yeni kaptanı olacak
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor