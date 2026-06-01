Çobankale surları gün yüzüne çıkıyor

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tarihi Çobankale'de 9 yıldır süren çalışmalar sonucu kale surları büyük ölçüde gün yüzüne çıktı. Restore edilen tarihi yapının kent turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından arkeolojik çalışmaları süren tarihi Çobakale'de 9 yıldır çalışmaları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin yürütüyor.

2017 yılında temizlik çalışmalarıyla başlayan süreç, sonraki yıllarda sondaj ve arkeolojik kazılarla devam etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kaleyi çevreleyen surların tamamına yakını ortaya çıkarıldı ve restorasyon çalışmalarının yürütülebileceği bir aşamaya gelindi.

Kazılarda 9 ile 14. yüzyıllar arasına tarihlenen çok sayıda bulguya ulaşıldı. Tarihi yapının İstanbul ile İznik arasındaki güzergahta yer alması nedeniyle geçmişte stratejik bir noktada bulunduğu değerlendiriliyor.

Çalışmalar sırasında kalenin uzun süredir yeri tam olarak bilinmeyen giriş kapısı da tespit edilerek ortaya çıkarıldı. Bunun yanı sıra çok sayıda küçük eser ve arkeolojik buluntu gün yüzüne çıkarıldı.

Elde edilen bulgular üzerine hazırlanan bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası akademik yayınlarda yer aldığı öğrenildi.

Yeni kazı sezonunun önümüzdeki günlerde başlaması planlanırken, çalışmaların kale içindeki yapı kalıntıları ve diğer arkeolojik alanlarda devam edeceği belirtildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
