Balıkesir'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

BALIKESİR'in Altınova ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınova Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahir Ş. idaresindeki 10 ACH 742 plakalı kasalı kamyonet ile Dilara Ç.'nin kullandığı 10 AJH 359 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, ayağı kamyonetin demir kasasına sıkışan motosiklet sürücüsü Dilara Ç., ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Duru T., yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Dilara Ç.'nin sıkışan ayağını bulunduğu yerden çıkardı. Yaralılar ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.