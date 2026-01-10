Altınova Belediye Başkanı Fazlaca gazetecilerle buluştu

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ndeki tesiste gazetecilerle buluşan Fazlaca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fazlaca, CHP'den AK Parti'ye geçiş süreciyle ilgili soru üzerine, süreci daha önce kamuoyuna şeffaf şekilde anlattığını dile getirdi.

2026 yılında hayata geçirmek istediği projelere değinen Fazlaca, şöyle konuştu:

"2026 yılında burada uzun yıllardır kronikleşmiş, bir türlü çözüme kavuşturulamayan trafikle ve dere ıslahıyla ilgili yol aldığımız şeyin noktalanması neticesinde sonuç bulmasını umut ediyorum. Güzel yol katettiğimizi düşünüyorum. 2026 yılında trafik ve dere ıslahının çözüme kavuşturulması için elimden geleni yapıyorum. Bu konuda devlet büyüklerimiz de bizimle hemfikirler. Bunun çözüme kavuşturulması Altınova'nın 50 yıl sıçraması sebebiyet verecek."

Tüm ilde kuraklık nedeniyle yaşanan su kesintileri ile ilgili soru üzerine ilçedeki su kuyularını devreye aldıklarını ve bu kuyular sayesinde ilçeye su verebildiklerini anlatan Fazlaca, şöyle konuştu:

"Zamanında DSİ'nin açmış olduğu kuyuların nimetlerinden bugün faydalanıyoruz. Altınova ilçesinde 4 tane halihazırda kuyu var. Fakat bu kuyular gerekli önlemler ve tedbirler alınmadan atıl bir şekilde duruyordu. Su krizi gündeme gelince valilik nazarındaki toplantıyla birlikte kuyuların revizelerini yaptık, pompalarının değişimlerini gerçekleştirdik. O kriz toplantısından sonra 3 gün bize Yeşil Körfez Su Birliği tarafından bize su verildi. Onun akabinde bugüne kadar halihazırda Yeşil Körfez tarafından bir damla suyumuz bile gelmedi. Biz 3 kuyumuzu aktif bir şekilde ilçemize 7 gün 24 saat su vermek suretiyle vatandaşlarımızı mağdur etmeden bu süreci tamamlıyoruz. Ancak kuyularımız da dip suyunu gördü. Yaklaşık 25 gündür devamlı Altınova ilçesine su veriyoruz. Bize sadece tersaneler bölgesine şu an sadece öğlen saatlerinde Yeşil Körfez'den su geliyor. O da ilk zamanlar tamamen kesilmişti. Bütün sanayi bölgelerine kısmi şekilde su verilirken bize hiçbir şekilde su verilmemişti. Valimizin aracılığıyla bu durumu şimdilik kısmi zamanlı olarak tersanelere veriyoruz ama biz de artık son noktadayız."

Fazlaca, ilçedeki 150 TOKİ konutu için 1238 başvuru yapıldığına dikkati çekti.