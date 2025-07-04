Yalova'da tersanede vinç kazası! 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Yalova'nın Altınova ilçesindeki Sefine Tersanesi'nde meydana gelen iş kazasında, üstüne vinç düşen 22 yaşındaki işçi Kadir Atalay hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede 22 yaşındaki işçinin üzerine vinç düştü. 22 yaşındaki İşçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yalova'da Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki Sefine Tersanesi'nde meydana gelen iş kazasında, pistonu boşalan vinç 22 yaşındaki Kadir Atalay'ın üzerine düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
22 yaşındaki işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Vincin altından çıkartılan genç işçinin cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay'ın evli ve 6 aylık bebeği olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa