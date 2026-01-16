Haberler

Yalova'da sokak ortasında eşini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Yalova'da sokak ortasında eşini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet talebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Altınova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Olayın detayları ve zanlının ifadesi iddianamede yer aldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde eşini tabancayla göğsünden ve kafasından vurarak öldüren zanlı hakkında hazırlanan iddianamede şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianame Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Altınova'da 6 Ekim 2025 tarihinde boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenilen 39 yaşındaki Belgin A. ile eşi Özgür A. (43) arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. Özgür A., burada eşini göğsü ve başından tabancayla ateş ederek vurdu. Belgin A., olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrasında kaçan cinayet zanlısı koca Çiftlikköy ilçesinde yakalandıktan sonra tutuklanırken öldürülen eşin cenazesi ise Kocaeli ilinde toprağa verilmişti.

Zanlı ifadesinde ise, "Eşim Belgin ile olaydan 1 gün önce babasının evindeyken tartışmıştık. O gün de bana, olay sabahı babasını hastaneye götüreceğini söylemişti. Ben de kendisine, babasını hastaneye götürürken eşlik etmek istediğimi söyledim ancak kabul etmedi. Ben yine de olay sabahı saat 08.00'da eşimin babasının ikametine doğru gittim. Bu sırada Belgin'i gördüm, tartışmaya başladık. Yanımda bulunan silahı çıkardım, eşim Belgin silahı görünce beni itekledi, sonrasında arkasını döndü. Ben silahla ateş etmek istedim ancak tutukluk yaptı. Silahı tekrar kurdum. Belgin'in üst vücut bölgesine doğru 2 el ateş ettim, sonra Belgin yere düştü. Yerdeyken yanına gittim, 1 el daha ateş ettim. Ancak neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum" demişti.

Tutuklu sanık Özgür A. hakkında hazırlanan iddianame Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede zanlının eşi ile aralarında sorun olması nedeniyle babasının evine gittiği, 8 aydır Belgin A.'nın babası ile yaşadığı ifade edildi. Zanlının boşanma sürecinde iki kez Belgin A.'nın yanına gittiği fakat olumsuz yanıt aldığı da iddianamede yer aldı. Cinayet tarihinde zanlının Belgin A.'nın babasını doktora götüreceğini bildiği, şüphelinin boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için plan yaparak yolunu kestiği, konuşmaya başladıkları ve Belgin A.'nın silahı görmesi üzerine şüpheliden kaçmak istediği daha önceden planlaması nedeniyle silahla Belgin A.'ya iki kez uzaktan 1 kez yakın mesafeden ateş ederek olay yerinde ölümüne sebep olduğu kaydedildi.

Zanlı hakkında "kadına ve eşe, karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istendi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı