Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Paylaşımıyla birlikte siyasi kulislerde dikkat çeken bu karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fazlaca'nın istifasının ardından hem yerel siyasetteki rolü hem de siyasi geçmişi yeniden gündeme geldi. Yasemin Fazlaca ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Yasemin Fazlaca kimdir? Yasemin Fazlaca kaç yaşında, nereli?

YASEMİN FAZLACA KİMDİR?

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, 1979 yılında Kastamonu'nun Cide ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başlayan Fazlaca, ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler ve Şehircilik alanında yüksek lisansını tamamladı. Mesleki kariyerinde 2010 yılında serbest muhasebeci ve mali müşavir unvanını almaya hak kazanan Fazlaca, uzun süre bu alanda görev yaptı. Siyasi hayatına ise 2019 yılında başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Altınova Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Fazlaca, yerel siyasette aktif bir rol üstlendi. 2023 yılında, aynı partiden 28. Dönem Yalova Milletvekili Adayı olarak da listede yer aldı. Yasemin Fazlaca, 2025 yılı Haziran ayında yaptığı sosyal medya açıklamasıyla CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Bu karar, hem yerel hem de ulusal düzeyde dikkat çekerken, Fazlaca'nın siyasi kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu.

YASEMİN FAZLACA KAÇ YAŞINDA?

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, 1979 yılında Kastamonu'nun Cide ilçesinde dünyaya geldi. Bu bilgilere göre Fazlaca, 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Siyasi ve mesleki kariyeriyle son dönemde dikkat çeken isimler arasında yer alan Fazlaca, yaşının da gösterdiği üzere kamu yönetimi, yerel siyaset ve meslek hayatında uzun yıllara dayanan bir birikime sahiptir. Hem eğitim geçmişi hem de belediye başkanlığı sürecindeki çalışmalarıyla kamuoyunda ilgiyle takip edilmektedir.

YASEMİN FAZLACA NERELİ?

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Kastamonu'nun Cide ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1979 doğumlu olan Fazlaca, memleketi Kastamonu'nun kültürel değerleriyle yetişmiş, eğitim ve kariyer yolculuğunu ise farklı şehirlerde sürdürmüştür. Siyasi kariyerini Yalova'da sürdüren Fazlaca, özellikle Altınova ilçesindeki çalışmalarıyla tanınmakta ve hemşehrileri tarafından yakından takip edilmektedir. Doğduğu şehir ile görev yaptığı bölge arasında güçlü bağlar kuran Fazlaca'nın memleketi, kamuoyunda zaman zaman merak edilen konular arasında yer alıyor.

YASEMİN FAZLACA EVLİ Mİ?

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca'nın özel yaşamı, kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor. Ancak Fazlaca'nın evli olup olmadığına dair kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Siyasi ve mesleki yönüyle öne çıkan Fazlaca, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda kişisel yaşamı hakkında detay vermemeyi tercih etmiştir. Bu nedenle, özel hayatına ilişkin bilgiler sınırlı kalmakta ve yalnızca kamu görevleri ile mesleki geçmişi ön planda yer almaktadır.