Yalova'da silahlı kavga: 6 yaralı

Güncelleme:
Yalova'nın Altınova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği iş yeri önünde güvenlik önlemleri alındı ve soruşturma başlatıldı.

YALOVA'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ay Sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup, Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'a ait olduğu belirtilen iş yeri önünde karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken, olayda 6 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bazı işyerleri ve araçlarda da hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ildeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu

200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Aleyna'nın mesajları ifşa oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı

DEM Partili vekilin oğlu hakkında yakalama kararı
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış