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Yalova'da bakımdaki gemide meydana gelen patlamaya müdahale edildi

Yalova'da bakımdaki gemide meydana gelen patlamaya müdahale edildi
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Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede bakım için bulunan yabancı bayraklı kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldi. Can kaybı ve yaralanan olmazken, yangın kısa sürede söndürüldü. AFAD ekipleri gemide gaz ölçümü yapıyor.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede bakım için bulunan geminin makine dairesinde yaşanan patlamaya ekipler müdahalede bulundu.

Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'ndeki bir tersanede bakım amacıyla bulunan yabancı bayraklı kargo gemisinin makine dairesindeki tankta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre patlamada can kaybı ve yaralanan olmazken bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, AFAD ekiplerinin gemi içerisinde yaptığı gaz ölçümlerinde çalışılmanın riskli olabileceği değerlendirilerek, gemi bölümleri kapatıldı.

Aralıklarla gemide ölçüm yapmaya devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
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