Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu
Karamürsel ve Kocaeli bölgesinde denizcilik sektörünün yakından tanıdığı iş insanı R.O. babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde ölü bulundu. Gemi sahibi R.O'nun vefat haberi, denizcilik camiasında büyük bir şok etkisi oluşturdu.

  • Gemi sahibi R.O. Yalova'nın Altınova ilçesinde bir mezarlıkta asılı halde ölü bulundu.
  • R.O.'nun cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
  • R.O. Karamürsel ve Kocaeli bölgesinde denizcilik sektöründe tanınan bir iş insanıydı.

Karamürsel ve Kocaeli bölgesinde denizcilik sektörünün yakından tanıdığı isimlerden biri olan gemi sahibi R.O.(46), Yalova'nın Altınova ilçesinde mezarlıkta asılı halde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Altınova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan R.O'ya ulaşamayan ailesi ve yakınları, endişe üzerine kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Yakınlarının yaptığı araştırma sonucunda dün gece saat 20.35 sıralarında, R.O'nun babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde olduğu fark edildi. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemesinin ardından R.O'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

DENİZCİLİK CAMİASINDA ŞOK ETKİSİ YARATTI

Karamürsel, Altınova ve Kocaeli'de denizcilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, çevresinde saygı ve sevgiyle tanınan gemi sahibi R.O'nun vefat haberi, denizcilik camiasında büyük bir şok etkisi oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

İlk defa Zengin intihar etti.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGamer Amca Tv:

profilo holding sahibi jack kamhi nin oglunun akıbetini duymadın demek ki

yanıt11
yanıt5
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Baba senin yanına geliyorum diyerek kendini asmış olabilir. Allah rahmet etsin.

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Ekonomik sıkıntı içerisinde ise bu yolu tercih etmiş olabilir...ya yoksa çok garip bir durum...çok yönlü araştırılmalı...

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

En sağlam para gemicilerde, yükü alıp kapakları kapattımı parayı alır bu işte bir terslik var altından çok farklı bir şeyler çıkabilir ..

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

ülkenin zengini, işadamları bile intihar ediyor…

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
