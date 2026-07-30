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Yalova’da tersanede mühendis, müdürünü vurdu

Yalova’da tersanede mühendis, müdürünü vurdu
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Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir tersanede mühendis ile üretim müdürü arasında çıkan silahlı olayda müdür Engin Y., bacaklarına isabet eden 6 kurşunla yaralandı.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede mühendis ile üretim müdürü arasında çıkan silahlı olayda müdür Engin Y., bacaklarına isabet eden 6 kurşunla yaralandı. Olayın ardından kaçan 30 yaşındaki şüpheli Mete A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Altınova ilçesine bağlı Hersek Mahallesi Hakkı Kan Caddesi'nde bulunan Cemre-1 Tersanesi'nde meydana gelen olayda, tersanede mühendis olarak görev yapan Mete A., henüz bilinmeyen nedenle üretim müdürü Engin Y.'ye tabancayla ateş açtı. Bacaklarına isabet eden 6 kurşunla yaralanan 41 yaşındaki Engin Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mete A.'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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