Muş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı
Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı. Olayda can kaybı yaşanmadı, yangının nedeni araştırılıyor.

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde sürücünün aracını çalıştırmasının ardından yaklaşık 200 metre ilerlediği sırada otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
