Yalova'da Seyir Halindeki TIR Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Yalova'da Seyir Halindeki TIR Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Yalova'nın Altınova ilçesinde, Gebze-İzmir-İstanbul bağlantı yolunda seyir halindeki bir TIR motor bölümünden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılmaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.

YALOVA'nın Altınova ilçesinde, Gebze-İzmir- İstanbul bağlantı yolu üzerinde seyir halindeki bir TIR, yanmaya başladı. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece yarısı Gebze-İzmir-İstanbul Otoyolu bağlantı noktasında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen seyir halindeki TIR'ın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracı kenara çekerken TIR bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaralanan olmazken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
