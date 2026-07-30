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Tartıştığı üretim müdürünü bacağından tabancayla yaraladı

Tartıştığı üretim müdürünü bacağından tabancayla yaraladı
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YALOVA'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede çalışan mühendis Mete A. (30), tartıştığı üretim müdürü Engin Y.'yi (41) tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

YALOVA'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede çalışan mühendis Mete A. (30), tartıştığı üretim müdürü Engin Y.'yi (41) tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Altınova ilçesi Hersek Mahallesi Hakkı Kan Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tersanede meydana geldi. Tersanede çalışan mühendis Mete A. ile üretim müdürü Engin Y. tartışmaya başladı. Bu sırada Mete A. tabanca ile Engin Y.'ye ateş açtı. 6 el ateş edilirken, Engin Y. bacağından yaralandı. Mete A., olayın ardından kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Engin Y. hastaneye kaldırıldı. Engin Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaçan Mete A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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