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Tersanede Forklift Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

Tersanede Forklift Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti
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Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede meydana gelen kazada, geri manevra yapan 25 tonluk forkliftin çarptığı işçi Özkan A. hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, işçinin öldüğünü belirledi. Forklift operatörü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YALOVA'nın Altınova ilçesinde çalıştığı tersanede forkliftin çarptığı Özkan A., hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'nde meydana geldi. Öperatörünün geri manevra yaptığı 25 tonluk forktift, arkasında duran işçi Özkan A.'ya çarptı. İşçi forktifin altında kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özkan A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Forktift operatörü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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