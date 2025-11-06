Haberler

Rahman Olgun neden öldü, intihar mı etti? Rahman Olgun kimdir?

Rahman Olgun neden öldü, intihar mı etti? Rahman Olgun kimdir?
Güncelleme:
Kocaeli ve Karamürsel bölgesinde denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 46 yaşındaki iş insanı Rahman Olgun, Yalova'nın Altınova ilçesinde bir mezarlıkta asılı halde ölü bulundu. Olayın ardından, Olgun'un ölüm nedeni merak konusu olurken, olayın intihar mı yoksa başka bir sebebe mi bağlı olduğu konusunda soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan armatör Rahman Olgun için ailesi ve yakınları endişelenerek kendi imkânlarıyla arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda Olgun'un cansız bedeni mezarlıkta bulundu. Olayla ilgili kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından netlik kazanacak.

KAYIP ARAMASI TRAJEDİYLE SONUÇLANDI

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan armatör Rahman Olgun için ailesi ve yakınları harekete geçti. Günlerdir Olgun'a ulaşamayan ailesi, endişe üzerine kendi imkânlarıyla arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda dün gece saat 20.35 sıralarında, babasının mezarının bulunduğu mezarlıkta asılı halde olduğu fark edildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Rahman Olgun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Rahman Olgun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ölüm nedeninin, otopsi sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi.

DENİZCİLİK CAMİASINDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Karamürsel, Altınova ve Kocaeli bölgelerinde denizcilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren ve çevresinde saygı ile tanınan bir iş insanı olan gemi sahibi Rahman Olgun'un vefatı, denizcilik dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Tanıyanları, Olgun'un ani ölümü karşısında büyük bir şok ve keder yaşadı.

RAHMAN OLGUN KİMDİR?

Rahman Olgun, 46 yaşında tanınmış bir iş insanıdır. Kocaeli ve Yalova'da denizcilik sektörü ile ilgilenen gemi sahibi Olgun, uzunca bir süredir işletmecilik yapıyordu.

title
