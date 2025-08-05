Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Yalova'nın Altınova ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kenevir ekimi yapılan alanda 176 gram skunk ve 31 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Karadere köyündeki ormanlık alanda kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler S.K, M.S. ve Y.A'yı gözaltına aldı.

Bölgedeki araştırmalarda, 176 gram skunk, 31 kök Hint keneviri ve öğütme aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güven Kaya - Güncel
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