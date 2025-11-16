Yalova'daki Hersek Lagünü, 235 Kuş Türüne Ev Sahipliği Yapıyor

YALOVA'nın Altınova ilçesindeki 'Kuş Oteli' olarak da adlandırılan Hersek Lagünü, 235 kuş türünü ağırlıyor. Lagünün gözde misafirleri ise flamingolar.

Marmara Bölgesi'nin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında gelen, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü Yalova İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı, 167 hektarlık alana sahip Hersek Lagünü, 30 Aralık 2022'de koruma altına alındı. Yalakdere'de bulunan alüvyonların Marmara Denizi'ne dolmasıyla oluşan Hersek Lagünü Gölü, göç eden kuşların üreme dönemlerini geçirmek için tercih etmesi nedeniyle önem taşıyor. Kuşların beslenme ve üreme alanı olan lagün, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki yüz binlerce kuşun göç yolu üzerinde bulunuyor. Alanda özellikle deniz ile göl arasındaki kıyı şeridinde, koloni halinde üreyen önemli kuş türleri bulunuyor. Bu türler arasında kara gagalı sumru, Akdeniz martısı, poyrazkuşu, küçük halkalı cılıbıt ve gümüş martı da yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN TEK TAPULU GÖLÜ

Atatürk'ün, göl ile beraber gölü besleyen 6 metre genişliğindeki dere yatağını bir Selanik göçmenine tapuladığı alan, Türkiye'deki 490 kuş türünün yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor. Hersek Lagünü'nde her geçen yıl kuş popülasyonu artarken, burada flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türü de gözlenmeye başladı.

'SONBAHARLA BİRLİKTE KUŞ SAYISI ARTMAYA BAŞLAR'

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Sorumlusu Ecem Yıldırım, sonbaharla birlikte kuş popülasyonunun arttığını belirterek, "Hersek Lagünü, 167 hektar alan su yüzeyine sahip ve Türkiye'nin tek tapulu gölüdür. Kuş gözlem açısından Türkiye'deki en iyi alanlardan bir tanesidir. Çünkü alanın küçük olmasından kaynaklı, kuşlar bir mercek olmadan, gözle gözlemlenecek yakınlıkta. Sonbaharla beraber kuşların sayısında ciddi artış olup, ocak ayında pik bir seviyeye gelip, şubat ayından sonra göç alanlarına gitmeye başlıyorlar. Şu an en güzel zamanı diyebiliriz bu alan için. Alanımızda müzemiz, konferans salonumuz ve kuş gözlem kulemiz var, engelsiz kuş gözlem alanımız var. Alanımızda 235 tür kuş tespit edildi. Şu anda flamingolar yoğun olarak gözlemlenmekte. Çıplak gözle de buradan rahatlıkla flamingoları görebilirsiniz dedi.

