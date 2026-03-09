Haberler

Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Yalova'nın Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 555,33 gram uyuşturucu ve 90 hap ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, operasyonda toplamda 555,33 gram çeşitli türlerde uyuşturucu ve 90 hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı.

Şüphelilerden, 2'si adli kontrol şartıyla, diğer 3 zanlı ise "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
