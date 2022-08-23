Alaçatı Haberleri - Alaçatı Haber - Haberler

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Alaçatı Haberleri

Alaçatı haber, Alaçatı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Dünya sörfünde şampiyonlar belli oldu

Dünya sörfünde şampiyonlar belli oldu

Alaçatı - Dün 10:23
22 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

22 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

Alaçatı - 22.08.2022
EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE DARBETTİLER; O ANLAR KAMERADA

EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE DARBETTİLER; O ANLAR KAMERADA

Alaçatı - 22.08.2022
İzmir yerel haberi: Çeşme'de Dünya Sörf Şampiyonası

İzmir yerel haberi: Çeşme'de Dünya Sörf Şampiyonası

Alaçatı - 19.08.2022
İzmir haber: Çeşme'de Geri Dönüşüm Atığı Getiren Çocuklara Ücretsiz Aqua Park Bileti

İzmir haber: Çeşme'de Geri Dönüşüm Atığı Getiren Çocuklara Ücretsiz Aqua Park Bileti

Alaçatı - 18.08.2022
Böyle ev sahibi görülmedi: Kiracısının yatılı misafiri oldu

Böyle ev sahibi görülmedi: Kiracısının yatılı misafiri oldu

Alaçatı - 18.08.2022
Böyle ev sahibi görülmedi...Kiracısının yatılı misafiri oldu

Böyle ev sahibi görülmedi...Kiracısının yatılı misafiri oldu

Alaçatı - 17.08.2022
Yeni aldığı evden kiracıları çıkaramayınca onlarla birlikte yaşamaya başladı

Yeni aldığı evden kiracıları çıkaramayınca onlarla birlikte yaşamaya başladı

Alaçatı - 17.08.2022
Alaçatıspor, şampiyonluk hedefi ile sezonu açtı

Alaçatıspor, şampiyonluk hedefi ile sezonu açtı

Alaçatı - 16.08.2022
Son dakika haberi! Otoyolda korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haberi! Otoyolda korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Alaçatı - 11.08.2022
Tunç Soyer, Geleceğin Şehir ve Bölge Plancıları ile Yaz Kampında Buluştu: 'Memlekette Şikayet Ettiğimiz Ne Varsa Bunları Değiştirme Gücünün Sizde...

Tunç Soyer, Geleceğin Şehir ve Bölge Plancıları ile Yaz Kampında Buluştu: "Memlekette Şikayet Ettiğimiz Ne Varsa Bunları Değiştirme Gücünün Sizde...

Alaçatı - 10.08.2022
'Alaçatıspor her maça puan almak için çıkacak'

"Alaçatıspor her maça puan almak için çıkacak"

Alaçatı - 09.08.2022
İzmir haberleri! İzmir 2030'a Kadar Plastik Atıksız Şehir Olacak

İzmir haberleri! İzmir 2030'a Kadar Plastik Atıksız Şehir Olacak

Alaçatı - 06.08.2022
İzmir spor haberi | Rüzgar sörfünde Slalom Dünya Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek

İzmir spor haberi | Rüzgar sörfünde Slalom Dünya Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek

Alaçatı - 05.08.2022
Medicana 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı

Medicana 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı

Alaçatı - 05.08.2022
İzmir haber | Çeşme'de Dünya Sörf Şampiyonası İçin Geri Sayım

İzmir haber | Çeşme'de Dünya Sörf Şampiyonası İçin Geri Sayım

Alaçatı - 05.08.2022
İzmir'de gezilecek yerler, İzmir'de ziyaret edilmesi gereken tarihi ve turistik yerler

İzmir'de gezilecek yerler, İzmir'de ziyaret edilmesi gereken tarihi ve turistik yerler

Alaçatı - 02.08.2022
Alaçatıspor Başkanı Gençalp: 'Gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız'

Alaçatıspor Başkanı Gençalp: "Gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız"

Alaçatı - 02.08.2022
İzmir yerel: Çeşme Belediyesi, İki Kafe Daha Açtı

İzmir yerel: Çeşme Belediyesi, İki Kafe Daha Açtı

Alaçatı - 01.08.2022
Gelin damatların yeni tercihi fotoğraf platoları oluyor

Gelin damatların yeni tercihi fotoğraf platoları oluyor

Alaçatı - 01.08.2022
Varhan: 'Görevi doğru zamanda bıraktığımı düşünüyorum'

Varhan: "Görevi doğru zamanda bıraktığımı düşünüyorum"

Alaçatı - 31.07.2022
Alaçatıspor, Necip Emre Yılmaz'la yeniden anlaştı

Alaçatıspor, Necip Emre Yılmaz'la yeniden anlaştı

Alaçatı - 29.07.2022
28 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

28 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

Alaçatı - 28.07.2022
Türkiye'nin en güzel koyları nerede? Türkiye'de görülmesi gereken koylar neresi?

Türkiye'nin en güzel koyları nerede? Türkiye'de görülmesi gereken koylar neresi?

Alaçatı - 03.08.2022
Çeşme açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

Alaçatı - 27.07.2022
27 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

27 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

Alaçatı - 27.07.2022
İtalya bayraklı kruvaziyer 1704 yolcusuyla İzmir Limanı'na yanaştı

İtalya bayraklı kruvaziyer 1704 yolcusuyla İzmir Limanı'na yanaştı

Alaçatı - 26.07.2022
Çeşme açıklarında 47 göçmen kurtarılırken, 41 göçmende yakalandı

Çeşme açıklarında 47 göçmen kurtarılırken, 41 göçmende yakalandı

Alaçatı - 25.07.2022
Varhan, Alaçatıspor Kulübü başkanlığından ayrıldı

Varhan, Alaçatıspor Kulübü başkanlığından ayrıldı

Alaçatı - 25.07.2022
Başkan Soyer Çandarlı'daki Gençlik Kampı'nı Ziyaret Etti: 'Gençler Bu Memleketi Değiştirme Potansiyeline Sahip'

Başkan Soyer Çandarlı'daki Gençlik Kampı'nı Ziyaret Etti: "Gençler Bu Memleketi Değiştirme Potansiyeline Sahip"

Alaçatı - 22.07.2022
Önce Sevdi Sonra Havuza Attı

Önce Sevdi Sonra Havuza Attı

Alaçatı - 21.07.2022
Zeynep Bastık-Tolga Akış Cephesinde Flaş Gelişme!

Zeynep Bastık-Tolga Akış Cephesinde Flaş Gelişme!

Alaçatı - 20.07.2022
YABANCILAR GAYRİMENKULDE TÜRKİYE'NİN SAHİL ŞERİDİNİ TERCİH EDİYOR

YABANCILAR GAYRİMENKULDE TÜRKİYE'NİN SAHİL ŞERİDİNİ TERCİH EDİYOR

Alaçatı - 20.07.2022
Son dakika: İzmir İtfaiyesi 9 günde binden fazla olaya müdahale etti

Son dakika: İzmir İtfaiyesi 9 günde binden fazla olaya müdahale etti

Alaçatı - 19.07.2022
Çeşme'de bayram yoğun geçti

Çeşme'de bayram yoğun geçti

Alaçatı - 18.07.2022
Bayram tatilinde Çeşme otoyolundan giriş-çıkış yapan araç sayıları belli oldu

Bayram tatilinde Çeşme otoyolundan giriş-çıkış yapan araç sayıları belli oldu

Alaçatı - 18.07.2022
Medeniyetler Korosu'nun ezgileri tarihi mekanlarda yankılanacak

Medeniyetler Korosu'nun ezgileri tarihi mekanlarda yankılanacak

Alaçatı - 16.07.2022
CHP'li Öztunç, Çeşme'de yanan alanda incelemelerde bulundu

CHP'li Öztunç, Çeşme'de yanan alanda incelemelerde bulundu

Alaçatı - 15.07.2022
Çeşme'deki yangına ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı

Çeşme'deki yangına ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı

Alaçatı - 15.07.2022
Son dakika haberleri! Otluk alanda çıkan yangın İzmir-Çeşme Otoyolu'nda trafiği aksattı

Son dakika haberleri! Otluk alanda çıkan yangın İzmir-Çeşme Otoyolu'nda trafiği aksattı

Alaçatı - 14.07.2022
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (9)

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (9)

Alaçatı - 14.07.2022
Datça ve Çeşme alev alev! İki bölgede de evler tahliye edildi, çalışmalar canhıraş sürüyor

Datça ve Çeşme alev alev! İki bölgede de evler tahliye edildi, çalışmalar canhıraş sürüyor

Alaçatı - 14.07.2022
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (8)

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (8)

Alaçatı - 13.07.2022
Son dakika haberi... Çeşme Alaçatı'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

Son dakika haberi... Çeşme Alaçatı'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

Alaçatı - 13.07.2022
EGE'NİN TURİZM CENNETİ İLÇELERİNDE 'TATİLCİ' BEREKETİ

EGE'NİN TURİZM CENNETİ İLÇELERİNDE 'TATİLCİ' BEREKETİ

Alaçatı - 13.07.2022
Son dakika haber! Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (5)

Son dakika haber! Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (5)

Alaçatı - 13.07.2022
Çeşme Alaçatı'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

Çeşme Alaçatı'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

Alaçatı - 13.07.2022
Çeşme'ye tatilci akını başladı: Otel doluluk oranları yüzde 85'i buldu

Çeşme'ye tatilci akını başladı: Otel doluluk oranları yüzde 85'i buldu

Alaçatı - 08.07.2022
Ebru Şahin ve Cedi Osman Alaçatı'da rüya gibi düğün yaptı! Bir detay dikkat çekti

Ebru Şahin ve Cedi Osman Alaçatı'da rüya gibi düğün yaptı! Bir detay dikkat çekti

Alaçatı - 07.07.2022
Alaçatı'da otel rezervasyonlarında doluluk yüzde 90'a ulaştı

Alaçatı'da otel rezervasyonlarında doluluk yüzde 90'a ulaştı

Alaçatı - 07.07.2022
Bir top dondurmanın fiyatı çok tartışılmıştı: 'Çeşme'de her keseye uygun yer var'

Bir top dondurmanın fiyatı çok tartışılmıştı: "Çeşme'de her keseye uygun yer var"

Alaçatı - 05.07.2022
ETİK BAŞKANI İŞLER BAYRAM ÖNCESİ EGE'DE OTELLER YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞTI--

ETİK BAŞKANI İŞLER BAYRAM ÖNCESİ EGE'DE OTELLER YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞTI--

Alaçatı - 04.07.2022
Engelli öğrenciler Çeşme'yi gökyüzünden seyretti

Engelli öğrenciler Çeşme'yi gökyüzünden seyretti

Alaçatı - 04.07.2022
'Karavanda kahve' ile hem çalışıp hemen gezecekler

"Karavanda kahve" ile hem çalışıp hemen gezecekler

Alaçatı - 03.07.2022
29 - 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

29 - 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

Alaçatı - 29.06.2022
İzmir, 3 kruvaziyerle gelen 2 bin 300 turisti ağırladı

İzmir, 3 kruvaziyerle gelen 2 bin 300 turisti ağırladı

Alaçatı - 28.06.2022
İzmir Büyükşehir'in Dördüncü Kampı Alaçatı'da

İzmir Büyükşehir'in Dördüncü Kampı Alaçatı'da

Alaçatı - 28.06.2022
Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda

Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda

Alaçatı - 21.06.2022
Pelin Elitez kimdir? Pelin Elitez kaç yaşında, nereli? Pelin Elitez biyografisi nedir?

Pelin Elitez kimdir? Pelin Elitez kaç yaşında, nereli? Pelin Elitez biyografisi nedir?

Alaçatı - 21.06.2022
Boşanma Kararı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

Boşanma Kararı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

Alaçatı - 16.06.2022
Çeşmeli yelkencilerden 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa 3.'lüğü

Çeşmeli yelkencilerden 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa 3.'lüğü

Alaçatı - 15.06.2022
İzmir'in 5 İlçesinde 8 Gençlik Kampı Açılıyor

İzmir'in 5 İlçesinde 8 Gençlik Kampı Açılıyor

Alaçatı - 14.06.2022
Boşanma Kararı Sonrası Bomba İddia!

Boşanma Kararı Sonrası Bomba İddia!

Alaçatı - 13.06.2022
Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi ilk ayak mücadelesi, İzmir'de sona erdi

Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi ilk ayak mücadelesi, İzmir'de sona erdi

Alaçatı - 12.06.2022
Zeynep Bastık-Tolga Akış Boşanıyor! Şok Eden İhanet İddiası

Zeynep Bastık-Tolga Akış Boşanıyor! Şok Eden İhanet İddiası

Alaçatı - 11.06.2022
Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi ilk ayak mücadelesi, İzmir'de başladı

Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi ilk ayak mücadelesi, İzmir'de başladı

Alaçatı - 10.06.2022
Boşanma Kararı Sonrası Çarpıcı İtiraflar!

Boşanma Kararı Sonrası Çarpıcı İtiraflar!

Alaçatı - 10.06.2022
9 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

9 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

Alaçatı - 09.06.2022
Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk ayak mücadelesi, İzmir'de yapılacak

Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk ayak mücadelesi, İzmir'de yapılacak

Alaçatı - 08.06.2022
Türkiye Windsurf Slalom Ligi, Foça'da başlıyor

Türkiye Windsurf Slalom Ligi, Foça'da başlıyor

Alaçatı - 08.06.2022
Çağla Kubat'a sağlıklı sponsor

Çağla Kubat'a sağlıklı sponsor

Alaçatı - 07.06.2022
5 - 6 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

5 - 6 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

Alaçatı - 05.06.2022
Yelkenli tekne ile İtalya'ya kaçmak isterken yakalandılar

Yelkenli tekne ile İtalya'ya kaçmak isterken yakalandılar

Alaçatı - 28.05.2022
Sonbahar ve kış yağışları Ege'deki barajların su seviyesini korudu

Sonbahar ve kış yağışları Ege'deki barajların su seviyesini korudu

Alaçatı - 27.05.2022
İzmir'de 237 düzensiz göçmen ile 10 insan kaçakçısı yakalandı

İzmir'de 237 düzensiz göçmen ile 10 insan kaçakçısı yakalandı

Alaçatı - 25.05.2022
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