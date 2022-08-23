Alaçatı Haberleri - Alaçatı Haber - Haberler

Alaçatı Haberleri
Alaçatı haber, Alaçatı son dakika haberleri ve gelişmeleri.
22 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
İzmir haber: Çeşme'de Geri Dönüşüm Atığı Getiren Çocuklara Ücretsiz Aqua Park Bileti
Tunç Soyer, Geleceğin Şehir ve Bölge Plancıları ile Yaz Kampında Buluştu: "Memlekette Şikayet Ettiğimiz Ne Varsa Bunları Değiştirme Gücünün Sizde...
İzmir spor haberi | Rüzgar sörfünde Slalom Dünya Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek
İzmir'de gezilecek yerler, İzmir'de ziyaret edilmesi gereken tarihi ve turistik yerler
28 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Türkiye'nin en güzel koyları nerede? Türkiye'de görülmesi gereken koylar neresi?
27 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Başkan Soyer Çandarlı'daki Gençlik Kampı'nı Ziyaret Etti: "Gençler Bu Memleketi Değiştirme Potansiyeline Sahip"
Son dakika haberleri! Otluk alanda çıkan yangın İzmir-Çeşme Otoyolu'nda trafiği aksattı
Datça ve Çeşme alev alev! İki bölgede de evler tahliye edildi, çalışmalar canhıraş sürüyor
Ebru Şahin ve Cedi Osman Alaçatı'da rüya gibi düğün yaptı! Bir detay dikkat çekti
Bir top dondurmanın fiyatı çok tartışılmıştı: "Çeşme'de her keseye uygun yer var"
ETİK BAŞKANI İŞLER BAYRAM ÖNCESİ EGE'DE OTELLER YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞTI--
29 - 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Pelin Elitez kimdir? Pelin Elitez kaç yaşında, nereli? Pelin Elitez biyografisi nedir?
9 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
5 - 6 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!